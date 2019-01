Vandalen gooien ruiten van kerk in ADPW

07 januari 2019

Vandalen hebben de ruiten van de kerk van Tremelo ingegooid. Om welke daders het gaat, is niet duidelijk maar er is een gerechtelijk onderzoek gestart om dit te bepalen. Een tijdje geleden teisterden hangjongeren de wijk Rozendal, daarna was het kerkhof aan de beurt. De gemeente besloot om een twintigtal camera’s op te hangen, maar dat hield de vandalen niet tegen. Of het deze keer ook om hangjongeren gaat, is niet geweten.