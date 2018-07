Vandalen blijven wijken teisteren 09 juli 2018

02u34 0 Tremelo De Tremelose deelgemeente Baal blijft geconfronteerd worden met vandalen. Het hele weekend kwamen er nachtelijke en ochtendlijke meldingen binnen vanuit onder meer de Zuidlaan, waar autospiegels werden afgetrapt en brievenbussen vernield.

Ook moegetreiterde bewoners van de Turfweg, de Familie De Cockstraat, de Baalsebaan en Veldonkstraat hebben bij de politie beschadigingen gemeld. Het zou gaan om dezelfde jongeren die eerder ook al overlast veroorzaakten in de wijk Rozendal. Ook zaterdagavond en zaterdagnacht moesten de bewoners van die woonwijk de politie bellen om vandalisme te melden. Eind vorige week stelde de politie in Tremelo gelijkaardige vernielingen vast in de Astridstraat, Kalvennestraat en Basdongenstraat. Langs de Louisastraat en in Park Tremeland zouden dezelfde hangjongeren eveneens verantwoordelijk zijn voor vernielingen, onder meer van een visserschalet. Bij de Heidevissers in de F. De Cockstraat werd dan weer een omheining in een visvijver geduwd. Getuigen en slachtoffers kunnen de politie contacteren via het nummer 101. (SPK)