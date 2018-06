Vakantiebraderij 15 juni 2018

02u46 0

In het centrum van Tremelo vindt tijdens het weekeinde van 30 juni en 1 juli naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de Vakantiebraderij plaats. De gevestigde handelszaken zetten zowel op zaterdag als zondag vanaf 10 uur hun deuren open voor de soldenkoopjes. Er zullen in de Schrieksebaan/ Grote Bollostraat ook heel wat marktkramers, eet- en drankstandjes, een kermis, straat- en kinderanimatie en een podium met livemuziek zijn. De Vakantiebraderij is een organisatie van het Braderij Comité Tremelo. (SPK)