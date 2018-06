Unizo organiseert 'kopstukkendebatten' 07 juni 2018

02u51 0 Tremelo In Begijnendijk, Tremelo en Keerbergen is de aftrap voor de verkiezingscampagnes gegeven. Op initiatief van Unizo vinden er vanaf volgende week 'kopstukkendebatten' plaats met lokale politici.

"Alle partijen krijgen telkens de kans om gedurende twee minuten telkens drie topics te belichten, waarna de anderen in debat kunnen gaan", zegt Chris Goris, voorzitter van Unizo Begijnendijk-Keerbergen-Tremelo (BKT). "Thema's zijn 'Gemeentelijke financiën', 'Mobiliteit' en een thema dat specifiek gebonden is aan de gemeente in kwestie. Voor Begijnendijk is dat 'Ruimtelijke Ordening', voor Tremelo 'Versterking lokale economie' en voor Keerbergen 'Versterking van de dorpskern'."





Het eerste debat vindt plaats op 12 juni in Begijnendijk, waar moderator Wim Geirnaert (coördinator Unizo) vanaf 19.30 uur het debat tussen de lijsttrekkers in zaal 't Pleintje zal leiden. Op 14 juni is er een panelgesprek in Tremelo met Jan Sap (directeur-generaal Unizo) als moderator. Er wordt vanaf 19.30 uur gedebatteerd in de kantine van KV Tremelo in de Basdongenstraat. Op 21 juni is er een debat in Keerbergen, waar Danny Van Assche (gedelegeerd bestuurder Unizo) vanaf 19.30 uur de rol van moderator op zich neemt in GC Den Bussel. De toegang is gratis. (SPK)