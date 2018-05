Undercover-agent lokt drugsbende in de val 19 mei 2018

02u30 0 Tremelo Een drugsbende met 12 verdachten is afgelopen week opgerold in België en Nederland. De bende deed zowel in cannabis als in de smokkel van cocaïne. Het onderzoek startte in het najaar van 2016 toen de politie inlichtingen kreeg over zaad- en tuinwinkel The HerbShop in Tremelo.

De winkel hielp criminelen bij het opzetten van cannabisplantages. Zo werden er plantages gevonden in Haacht, Herent en Heusden-Zolder.





Die plantages werden maandag opgerold. Bij negen huiszoekingen in België en Nederland werd 35.500 euro cash geld, drie voertuigen en ICT-materiaal in beslag genomen. In Amsterdam werden ook nog waardevolle kunstobjecten in beslag genomen. De zaad- en tuinwinkel uit Tremelo werd gesloten en de aangetroffen materialen werden eveneens in beslag genomen.





Uit het onderzoek naar The Herbshop kwam ook informatie naar boven over cocaïnesmokkel. Eén van de vaste klanten van The Herbshop, een 28-jarige Marokkaan uit Hoegaarden, wilde samen met enkele Nederlanders en Albanezen een drugslijn uit Zuid-Amerika opzetten. Zij schakelden een transporteur in die goede contacten had bij dokwerkers in de Antwerpse haven.





Afgelopen weekend ging de bende haar eerste lading cocaïne ophalen. De transporteur, die in feite een undercover-agent was, haalde op kaai 188 enkele paletten met bananen op. Daarin stak 330 kg cocaïne. Net buiten het havengebied reed de politie de bestelwagen klem. Tegelijkertijd viel de politie het restaurant Lunch Garden in Borsbeek binnen. In totaal werden 9 verdachten gearresteerd. Tijdens de actie werd 18 500 euro cash geld, valse documenten en zes voertuigen in beslag genomen. Vier van de zes voertuigen waren voorzien van vernuftig verborgen bergruimtes waarmee de cocaïne zou vervoerd worden naar Nederland. (PLA)