Tweedehandsbeurs Gezinsbond 03 februari 2018

De Gezinsbond van Tremelo- Baal houdt op zondag 11 februari een tweedehandsbeurs van kinderkleding en babymateriaal. De beurs in de Parochiezaal van Baal (Tremelo) is toegankelijk van 14 tot 16 uur. In de kleine zaal is er tegelijk een speelgoedbeurs voor en door kinderen. Inschrijven als standhouder (-12 jaar onder begeleiding van volwassene) kan aan 4 euro via margit.beunen@gmail.com. De toegang tot de Tweedehandsbeurs is gratis. De Gezinsbond voorziet ook iets om te drinken en een wafel of stuk taart. (SPK)