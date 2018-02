Tweede editie quiz 'Het Verstand van Tremelo-Baal' 12 februari 2018

Jong Vld Tremelo-Baal houdt op zaterdag 24 maart voor de tweede maal haar amusementsquiz 'Het Verstand van Tremelo-Baal'. In de Parochiezaal van Baal (Tremelo) nemen ploegen van vier personen het die avond vanaf 19.45 uur tegen mekaar op in een vragenwedstrijd waarin de algemene kennis wordt getest. Bijzonder zijn de videovragen in 'De Slimste Mens'-stijl die door enkele lokale handelaars worden gesteld. Een deelname kost 15 euro per ploeg. Voor iedere deelnemer is er een naturaprijs. Inschrijven voor 'Het Verstand van Tremelo-Baal' kan via tremelo-baal@jongvld.be. (SPK)