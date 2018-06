Twee paarden vrijgelaten en opgejaagd 16 juni 2018

Twee paarden zijn gisteravond ruim een halve kilometer opgejaagd door Tremelo. De dader maakte de omheining van de weide in de Broekstraat los en joeg de twee dieren, waaronder een zwaar fjordenpaard, de Veldonkstraat op. De angstige dieren werden iets meer dan een halve kilometer verder op het voetbalveld van Sparta Tremelo in de Bruggelandenstraat aangetroffen. De eigenaars konden met behulp van de politie en twee buurtbewoners de paarden vangen en in hun weide terugplaatsen. Het was niet de eerste keer dat de afsluiting geopend werd. Als bij wonder gebeurde er geen ongeval.





(ADPW)