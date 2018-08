Tremeloop schenkt 500 euro aan vzw OKiN 07 augustus 2018

De organisatoren van de Tremeloop GP Paul Dams hebben onlangs een deel van de opbrengst van de jongste editie van het Tremelose loopevenement aan het goede doel geschonken. De vzw opvang kinderen in Nood (OKiN) mocht een cheque ter waarde van 500 euro in ontvangst nemen. De vereniging vangt al bijna 25 jaar elke vakantie jongeren uit de besmette gebieden rondom het Wit-Russische Tchernobyl op voor een 'gezondheidsvakantie' in Vlaanderen. Voor haar werkingsbudget is de vereniging aangewezen op onbezoldigd vrijwilligerswerk en giften.





(SPK)