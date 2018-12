Tremeloop schenkt 500 euro aan Kinderkankerfonds KAR

27 december 2018

13u26 0

De organisatoren van de stratenloop in Tremelo hebben 500 euro gedoneerd aan het Kinderkankerfonds. “Dat we dit hebben kunnen doen, hebben we te danken aan alle deelnemende atleten van onze Tremeloop op 21 juli. We willen ook al onze sponsors bedanken voor het vertrouwen”, zegt mede-organisator Paul Winnepenninckx. De vijfde Tremeloop vindt opnieuw plaats op 21 juli. Inschrijven kan via www.tremeloop.be