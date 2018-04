Tremelo Start2Run 11 april 2018

De Gezondheidsraad Tremelo start op zaterdag 14 april met een nieuwe lessenreeks Start2Run.





De reeks waarin deelnemers in tien weken tijd een afstand van vijf kilometer leren lopen, begint nu zaterdag om 9.30 uur met een inschrijvingscontrole en een infosessie door een ervaren kinesist.





Ook de eigenlijke trainingen op maandag- en woensdagavond (20-21 uur) en zaterdagochtend (9.30 -10.30 uur) vinden plaats in Wandelbos Parkheide, Veldonkstraat 261 in Tremelo.





Inschrijven aan 5 euro via www.tremelo.be/vrijetijdsloket. (SPK)