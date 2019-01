Tremelo ontvangt subsidie voor versterking handelskern KAR

18 januari 2019

18u07 0 Tremelo De provincie Vlaams-Brabant geeft 62.500 euro voor 5 projecten die de handelskern in Zoutleeuw, Dilbeek, Bierbeek, Lennik en Tremelo moeten versterken.

“Kernversterking staat hoog op onze agenda”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Economie. “Door handelskernversterkende initiatieven te ondersteunen, dragen we als streekmotor bij tot een bloeiende economie in onze streek. Daarnaast streven we naar leefbare en levendige dorps- en stadskernen met een toegankelijk en gevarieerd aanbod aan wonen, werken en detailhandel.” In Tremelo ging in 2018 een traject van start waarbij de dorpskern van Baal heraangelegd werd. Met de heraanleg van de dorpskern wil de gemeente deze aantrekkelijker en veiliger maken voor bewoners, bezoekers en klanten. Een groener en gezelliger dorp moet hiertoe bijdragen. De uitgangspunten van het ontwerp zijn een kwalitatieve woon-en leefomgeving, de verhoging van de verkeersveiligheid en de maximalisatie van de parkeermogelijkheden. Het volledige traject zal in de helft van 2019 afgerond worden”, aldus Schevenels.