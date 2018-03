Tremelo nieuwe gastgemeente 'Fietseling' 19 maart 2018

De gemeente Tremelo zal komende zomer als nieuwe gastgemeente voor het fietsevenement Fietseling fungeren. Nadat de vorige participerende gemeenten - Begijnendijk, Herselt, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest - in december bekendmaakten om met de Fietseling te stoppen, gingen Begijnendijk en Herselt bij Tremelo op zoek naar een nieuwe gastgemeente voor het initiatief.





"We hebben niet lang moeten twijfelen om mee in dit project te stappen", zegt schepen van Sport Bert De Wit (CD&V). "De Fietseling is immers een mooi en bekend evenement met een fantastische uitstraling. Wij zijn blij dat we in 2018 ook gastgemeente kunnen zijn, om op deze manier onze toeristische troeven, via mooie en rustige fietsroutes, aan de recreatieve fietser te kunnen tonen."





De vernieuwde versie van de Fietseling zal plaatsvinden op zondag 12 augustus. Die dag zullen er naast intergemeentelijke fietstochten, om alles nog feestelijker en gezelliger te maken, ook verschillende nevenactiviteiten op poten worden gezet. (SPK)