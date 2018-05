Tremelo gaat voor titel 'Bijvriendelijke gemeente' 26 mei 2018

02u52 0 Tremelo De gemeente Tremelo gaat voor het predicaat van 'Bijvriendelijke gemeente'. Dat moet de uitzonderlijke bijensterfte die ook in onze regio heerst, stoppen.

"Met een eigen imkervereniging in de gemeente zijn we natuurlijk zeer begaan met de bijen", zegt schepen van Milieu Diane Willems (CD&V). "Bedoeling is om door middel van een charter en bijhorend stappenplan tot acties te komen die een positieve invloed zullen hebben op de bijenpopulatie. Denk hierbij onder meer aan een aangepast ecologisch bermbeheer, het opleggen van het gebruik van streekeigen groen bij alle gemeentelijke projecten en nieuwe verkavelingen, het inzaaien van bloemenweiden op restpercelen en het sensibiliseren van landbouwers betreffende het pesticidegebruik. Alle initiatieven gebeuren onder begeleiding van Interleuven en onze Milieudienst, en verlopen in samenwerking met lokale imkerverenigingen, en landbouwers, milieuverenigingen, de MINA-raad en geïnteresseerde burgers."





De gemeenteraad moet de ondertekening van het charter donderdagavond wel eerst nog goedkeuren. (SPK)