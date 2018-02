Toneelgroep Kladerum speelt 'Hallelujah' 14 februari 2018

02u29 0

Toneelgroep Kladerum uit Baal (Tremelo) speelt als voorjaarsproductie 'Hallelujah'. In het klooster van de 'zusters van het eeuwigdurend genaai' is de tijd wel blijven stilstaan. De voorstellingen vinden plaats op 24 en 25 februari en 2 en 3 maart in de parochiezaal van Baal. Aanvang telkens om 20 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar aan 8 euro bij Kapsalon Christine, Nobelstraat 30 in Baal. Reserveren kan via 016/53.63.53 en vandegoor.heremans@telenet.be.





(SPK)