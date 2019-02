Toerisme Vlaams-Brabant zoekt vrijwilliger voor het Sven Nys cycling center KAR

06 februari 2019

15u01 0

Toerisme Vlaams-Brabant is op zoek naar een vrijwilliger om minstens een dag per maand bij te springen in het Sven Nys cycling center in Tremelo. “De vrijwilligers staan in voor het onthaal van de bezoekers. Ze zijn het eerste aanspreekpunt voor praktische vragen en maken de bezoekers wegwijs in het belevingscentrum en op de site. Als toeristisch onthaal verstrekken zij ook toeristische informatie over de streek”, luidt het. Bij voorkeur heeft de vrijwilliger interesse in wielrennen en fietsen. Hij of zij krijgt een vrijwilligerscontract met een gepaste vrijwilligersvergoeding en verzekering. Het belevingscentrum kan worden bezocht van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur, van november tot en met maart is dat tot 17 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via toerismevlaamsbrabant.be