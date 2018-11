Toekomstige burgemeester Bert De Wit klimt op veldritfiets Stefan Van de Weyer

18 november 2018

21u43 2 Tremelo Bert De Wit (CD&V) die vanaf januari 2019 burgemeester zal zijn van Tremelo was zeer recentelijk een opgemerkt figuur op en rond de Balenberg. Hij nam er namelijk deel aan de tweede editie van de Retrocyclocross en reed makkelijk uit.

In ware retrokledij dus met worstenhelm, aluminium fiets en wollen trui kwam De Wit aan de start aan het Sven Nys Cycling Center. Het was zijn eerste sportieve optreden als nieuwverkozen burgervader. “Ik had aan organisator Gunther Helsen van WTC De Retro’s beloofd dat ik mee zou ploeteren in de modder, alhoewel het viel nog goed mee. Ik heb hier op voorhand niet speciaal voor getraind. Het was een wedstrijd die een half uurtje duurde. Dat viel wel mee gezien ik wel vaker met de fiets probeer te rijden”, kijkt De Wit op zijn cyclocrossavontuur terug.

Voor de volledigheid, De Wit eindigde in het midden van het deelnemerspak dat ongeveer vijfentwintig starters kende. In het verleden voetbalde De Wit vele jaren bij KFC Baal.