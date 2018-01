Toegankelijkheidsaward voor Café Flintstones en Parochiezaal Baal 20 januari 2018

De Adviesraad voor Personen met een Beperking van Tremelo heeft onlangs voor de vierde maal haar 'Toegankelijkheidsaward' uitgereikt. De prijs voor een lokale zelfstandige of instantie die zich verdienstelijk maakte in verband met de verbetering van haar toegankelijkheid ging zowel naar Café Flintstones langs de Schrieksebaan en de parochiezaal van Baal. Café Flintstones voorzag zelfontworpen antislip-drempelhulpen voor de klanten met wielen. De parochiezaal van Baal kreeg afgelopen jaar een volledig nieuw sanitair, waarbij bijzondere aandacht ging naar een volledig conform mindervalidentoilet waarvan rolstoelgebruikers zelfstandig gebruik kunnen van maken. De adviesraad formuleerde bij de uitreiking voorts haar wens dat er openbare toiletten in het straatbeeld van Tremelo en Baal zouden komen.





(SPK)