Thomas Smith op Comedynight Jong Vld

Jong VLD Tremelo houdt op zaterdag 2 juni voor de eerste maal een 'Comedynight'.





Op het podium van de parochiezaal in Baal: Thomas Smith (bekend van het programma Foute Vrienden), Jens Dendoncker (Hoe zal ik het zeggen en winnaar Humo's comedy cup 2016) en de Hygiëna's. De deuren openen om 19.30 uur. Ticket zijn in voorverkoop aan 15 euro te koop bij Buurtwinkel Luc en Bookshop De Loft. Reserveren kan ook via de Facebookpagina van Jong VLD en tremelo-baal@jongvld.be. Aan de kassa bedraagt de toegang 17 euro. (SPK)