Texas City brengt wilde westen weer tot leven 03 april 2018

02u23 1

Aan de Basdongenstraat in Tremelo opende afgelopen weekend Texas City de deuren. Dat is een meer dan sympathiek westerndorpje dat halfjaarlijks wordt opgebouwd door fans van reenactment. Uiteraard stond Texas City volledig in het teken van het wilde westen. Cowboys konden terecht in de saloon terwijl indianen hun tipi's opbouwden. Met westernmuziek op de achtergrond kwam het wilde westen helemaal opnieuw tot leven in het kleine countrydorpje dat werd opgebouwd met elementen van het Amerikaanse paviljoen op Expo 58 in Brussel. (BMK)