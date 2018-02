Succesvolle 'Nacht van de BKT-Ondernemers' 02 februari 2018

Het handelsverbond Unizo Begijnendijk - Keerbergen - Tremelo (BKT) hield onlangs haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie; de 'Nacht van de BKT-Ondernemers'. Zo'n 300 ondernemers uit de drie gemeenten verzamelden bij Garage Leo Peeters voor een aangename netwerkavond. Daarmee is de 13de nieuwjaarsreceptie van Unizo BKT bij de grootste in de ruime regio. Voor dit nieuwe werkingsjaar kondigde de handelaarsvereniging onder meer een verkiezingsdebat in juni aan en er komt in september ook een derde editie van het zeer gesmaakte Streekbierenfestival in Tremelo.





(SPK)