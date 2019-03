Stem buitenschoolse kinderopvang Pimpernel naar de Gouden Kinderschoen Stefan Van de Weyer

27 maart 2019

12u05 0 Tremelo De Gouden Kinderschoen bekroont de inzet van lokale besturen op het vlak van kinderopvang. Kinderopvang De Pimpernel die buitenschoolse kinderopvang voorziet in de Nobelstraat en op de Baalsebaan in Baal en in de Veldonkstraat in Tremelo, maakt kans op deze prestigieuze prijs.

“In onze buitenschoolse kinderopvang Pimpernel staan onze begeleidsters elke dag met veel enthousiasme paraat. Help hen de Gouden Kinderschoen winnen en stem op het project ‘Kinderen zijn onze nummer één. We werken met openspel aanbod en laten kinderen actief participeren. De kinderen krijgen inspraak over het aanbod en de activiteiten via een ideeënbus en andere methodes. Bij ons staan de kinderen op nummer één!”, klonk het bij de Pimpernel.

Ze richten zich op richten ons naar schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar die wonen in Tremelo of er naar een basisschool gaan. Je kan op De Pimpernel stemmen via www.goudenkinderschoen.be/stem/2019/kind-schoolgaand

De Gouden Kinderschoen is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.