Springkastelenfestival als afsluiter vakantie 14 augustus 2018

Als jaarlijkse afsluiter van de zomervakantie zal er ook dit jaar in Tremelo opnieuw een Springkastelenfestival zijn. Op woensdag 29 augustus zal er van 13.30 tot 18 uur een groot aantal springkastelen staan op het grasveld van Huize De Veuster langs de Pater Damiaanstraat 33 in Ninde. Voor de (groot)ouders wacht een terras met drankstand. De toegang per kind bedraagt 3 euro.





(SPK)