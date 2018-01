Spartabal 24 januari 2018

Voetbalclub Sparta Tremelo houdt op zaterdag 27 januari haar jaarlijkse Spartabal. De optredens worden voorzien door de regiogenoten Jo Plezier, Myriam, het Orkest Prins Jr. Band en Sammy Moore. Het Spartabal vindt plaats in de Damiaanschool langs de Baalsebaan 10 in Tremelo en vangt aan om 21 uur (deuren 19.30 uur). Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Kleding Stefano en Herenkapsalon Rombaut in Tremelo. Aan de kassa bedraagt de toegangsprijs de avond zelf 8 euro. (SPK)