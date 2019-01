Sp.a Tremelo-Baal schenkt opbrengst kerstmarkt aan Poezelo Stefan Van de Weyer

01 januari 2019

08u58 0 Tremelo Sp.a Tremelo-Baal verkocht soep, koffie en kerstartikelen ten voordele van Poezelo op de voorbije kerstmarkt van Tremelo. De opbrengst van 450 euro werd dan ook aan hen geschonken.

Poezelo is een gedreven team van vrijwilligsters die meer willen doen voor de zwerfkatten. Deze dames zetten zich al enkele jaren in voor het zwerfkattenproject van Tremelo. De gemeente zorgt voor het gratis steriel maken van de zwerfkatten, een belangrijk stap in het beheersen van de populatie. Door dit veldwerk werd snel duidelijk dat er meer nodig is, en dat werd Poezelo. Ze zorgen er ondermeer voor dat zwerfkittens terecht kunnen in een erkende opvang. De vrijwilligsters willen ook inzetten op educatie, sensibilisering en het geven van advies. Ze zoeken veilige en beschutte tuinen voor zwervers die op slechte of gevaarlijke locaties zitten. Ze voorzien waar mogelijk voedsel, beschutting, verzorging en medische verzorging. Zonder hulp is dit heel moeilijk, ze krijgen geen subsidies en zijn volledig afhankelijk van donaties. Draagt u het project ook een warm hart toe? Neem dan zeker eens een kijkje op hun website zwerfkatten-poezelo.be.

Sp.a Tremelo-Baal draagt graag haar steentje bij aan mooie lokale initiatieven. Ze zal dit in de toekomst blijven doen.