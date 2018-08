Rookstopcursus 21 augustus 2018

De Gezondheidsraad van Tremelo en Begijnendijk organiseren, samen met Logo Oost-Brabant, opnieuw een rookstopcursus. Tijdens de cursus, die plaatsvindt in Begijnendijk, krijgt wie wil stoppen met roken niet alleen tips om de sigaret vaarwel te zeggen. Daarna traint men de vaardigheden zodat de kans op herval wordt beperkt. Een erkende tabakoloog begeleidt de cursus die uit acht rookstopsessies bestaat. De sessies vinden vanaf 1 oktober telkens plaats op maandagavond van 20 tot 21.30 uur. De deelnameprijs bedraagt 48 euro (verhoogde tegemoetkoming: 24 euro). Op maandag 17 september is er vanaf 20 uur een gratis infosessie in de refter van het OCMW, Kleinesteenweg 2a in Begijnendijk. Meer info: 016/61.63.09 of preventie@tremelo.be. (SPK)