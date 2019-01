René Froger headliner van achttiende Baalse Schlagerfestival Stefan Van de Weyer

26 januari 2019

09u24 2 Tremelo De zeventiende editie van het Baalse Schlagerfestival ligt nog maar een klein maandje achter de rug. Dat belette het organiserende Retrocyclingteam De Eddy’s Baal niet om de affiche van de achttiende editie al in te vullen. De headliner is Nederlandse topper René Froger, die voor het eerst naar Baal afzakt. Verder zijn De Romeo’s opnieuw te gast. Mama’s Jasje, Wim Soutaer, Sammy Moore en Johan Veugelers zijn de andere namen, de meesten komen bovendien uit de streek.

Voorzitter van De Eddy’s, Kevin De Roover, is verheugd omtrent de nieuwe namen.

“We zijn altijd op zoek naar toppers, maar de meesten van de Belgische top kregen we al over de vloer. We zouden graag nog Christoff boeken, maar het probleem is dat hij dan zijn kerstconcerten geeft in die periode. We hebben al flink wat Nederlandse toppers ontvangen zoals Jan Smit, Frans Bauer, Corry Konings, Dennie Christian en op de voorbije editie Rob de Nijs. Nu we René Froger geboekt hebben, zijn zo goed als alle grote namen uit Nederland bij ons de revue gepasseerd. Om iemand zoals Gerard Joling te halen, hebben we het budget niet. De Romeo’s waren er vorige editie ook al, we vroegen ze in december of ze volgend jaar wilden terug komen. Ze antwoordden dat ze dat heel graag wilden, dat is een thuismatch voor hen gezien Davy Gilles en Gunther Levi uit de streek komen. Zij zijn een vaste waarde, ze kwamen al zeker naar de helft van onze jaargangen. Wim Soutaer is een nieuwkomer. Peter Van Laet, de zanger van Mama’s Jasje, komt ook uit de buurt, net zoals Sammy Moore uit Rotselaar en Johan Veugelers uit Aarschot, die er dit jaar ook bij was. De voorbije keer ging het om een kersteditie, we zijn er nog niet uit of we dat eventueel herhalen met een extra of iets helemaal anders”, aldus De Roover.

Iets meer dan zeventien jaar geleden begon dit festival in Baals jeugdhuis Den Borduur. “Ik was er toen nog als dj actief. De eerste twee edities vonden er plaats, daarna volgden nog enkele locaties. We begonnen met Gino Verano en belandden zo bij Sam Gooris en Bart Kaëll en zo waren we vertrokken. Het ging in een geweldig stijgende lijn. We hadden we nooit verwacht op dit niveau van vele duizenden fans te komen. We kwamen snel op onze huidige locatie terecht, maar toen was het nog een spantent in plaats van de kadertent die we nu hanteren. We hadden een recordjaar met Jan Smit, de tickets bleven maar de deur uitvliegen. Ook bij Rob de Nijs kreeg de ticketverkoop een boost. We zijn niet van plan om verder te groeien, we zijn blij met hetgene we hebben. Het moet allemaal haalbaar blijven, dit is ons plafond. Indien we groter worden komen er andere zaken bij kijken en dat is voor ons voorlopig niet nodig”, vervolgt De Roover.