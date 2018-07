René en Yvette vieren 50ste huwelijksverjaardag 18 juli 2018

René Op de Beeck en Yvette Peetermans uit de Van Arckellaan in Tremelo zijn 50 jaar getrouwd. René (74) is net als Yvette (72) afkomstig uit Heist-op-den-Berg. Hij gaf eerst les in de voorbereidende afdeling van Don Bosco Haacht. Vervolgens was hij nog een 20-tal jaar directeur van VBS Don Bosco Haacht en haar wijkafdeling in het gehucht Sint-Adriaan. Yvette was haar hele loopbaan regentes Nederlands en Engels in de secundaire school van Westerlo.





Het koppel kreeg twee zonen. René was hobbymatig zo'n 35-jaar lang actief als saxofonist bij de fanfare van Heist-Goor.





(SPK)