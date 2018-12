Reglement is reglement: De Lijn geeft tramfanaat Andreas (14) boete van 107 euro voor plezierrit aan zee Controleurs kennen geen genade, want ‘passagier mag slechts 60 minuten reizen met Lijnkaart’, mama laakt houding vervoersmaatschappij Bart Boterman

06 december 2018

14u53 0

Een letterlijke interpretatie van het reglement van De Lijn kost Andreas (14) uit Tremelo een boete van 107 euro. De jongen heeft een passie voor trams en wilde het hele traject van de kusttram sporen. Maar intussen is die passie veranderd in een trauma. Zijn mama vraagt om de boete kwijt te schelden. “Mijn zoon is plichtsbewust en zou nooit zwartrijden. Zeker niet op zijn favoriete vervoersmiddel.”

De 14-jarige Andreas Ceulemans uit Tremelo is een jongen met een fascinatie voor trams. “’Trammen’ is voor hem zijn favoriete bezigheid. Hij droomt ervan om later zelf een kusttram te mogen besturen. Sinds zijn kleutertijd is hij niet weg te krijgen bij de bestuurderscabine om te zien hoe alles in zijn werk gaat”, vertelt zijn mama Hilde Engelborghs. Op school gaf hij al meerdere spreekbeurten over het reilen en zeilen van de kusttram.

’Trammen’ is voor hem zijn favoriete bezigheid. Hij droomt ervan om later zelf een kusttram te mogen besturen. Sinds zijn kleutertijd is hij niet weg te krijgen bij de bestuurderscabine om te zien hoe alles in zijn werk gaat Mama Hilde Engelborghs

“Als we aan zee verblijven, gaan we vaak naar de stelplaats in De Panne om de trams binnen en buiten te zien rijden. Of we bezoeken de historische trams bij de oude stelplaats”, zegt ze. Tijdens de herfstvakantie stond voor hem een bijzonder leuke dag op het programma, namelijk trammen aan zee. “Hij wil al een lange tijd eens het hele traject van de kusttram afreizen. Door de lange reistijd zagen zijn kleine broer en ik dat niet zitten. Maar het was eindelijk zo ver. Hij durfde voor het eerst alleen reizen”, aldus mama Hilde. Ze had Andreas met een lijnkaart afgezet in Westende-Bad om de tram te nemen richting Knokke.

Boete voor zwartrijden

Andreas valideerde zijn kaartje en spoorde naar Knokke. Hij bleef op dezelfde tram zitten toen die aan de eindhalte omkeerde richting De Panne. Intussen maakte de jongen enkele praatjes met de tramchauffeur. “In Oostduinkerke-Bad stapten plots controleurs aan boord. Mijn nietsvermoedende zoon toonde zijn lijnkaart, maar werd verweten voor zwartrijder en kreeg prompt een boete van 107 euro. Hij klapte dicht en kon niet eens uitleggen wat zijn situatie was”, gaat de mama verder.

Toen ze haar zoon opwachtte in Koksijde, waar het gezin verbleef, liep hij volledig over stuur naar haar toe. “Al wenend, met een brochure over overlastboetes in de hand. Zijn dag draaide uit op een nachtmerrie, terwijl hij enkel goede bedoelingen heeft”, aldus Hilde. Het reglement op de website van De Lijn is nochtans duidelijk. ‘Per rit mag je 60 minuten meereizen op alle bussen en trams. Na 60 minuten kan je niet meer overstappen. Je mag wel nog je rit op hetzelfde voertuig afronden’, staat er letterlijk te lezen.

Letterlijke interpretatie

“Mijn zoon heeft het reglement letterlijk geïnterpreteerd en bleef ook daadwerkelijk zitten op dezelfde tram met dezelfde chauffeur. Hij is plichtsbewust en zou nooit zwartrijden op zijn favoriete voertuig”, aldus Hilde. Hoewel dat niet letterlijk geschreven staat, geldt dat reglement niet wanneer de tram omkeert in de terminushalte. “Want dat is een nieuwe rit. Anders zouden reizigers in principe voor hetzelfde bedrag de hele dag kunnen reizen en dat is niet de bedoeling”, legt woordvoerster Inge Debruyne van De Lijn uit.

Maar dat argument vindt mama Hilde maar niets. “Een beetje begrip van de controleurs was op zijn plaats geweest. Bovendien had hij nog een lijnkaart van 8 euro bij zich. Ze konden hem ook vragen om zijn kaart nog snel te valideren. En de tramchauffeur met wie hij sprak, kon hem er bij het draaien ook eens op wijzen”, aldus Hilde. Hoe dan ook, Andreas’ passie voor trams is veranderd in een trauma. En hij kreeg recent een aangetekende brief om de 107 euro te betalen. Al vraagt de mama om de boete kwijt te schelden.

Bij De Lijn klinkt het dat de procedure nog loopt. “Als er schriftelijk bezwaar wordt aangetekend ten aanzien van een proces-verbaal, dan wordt bij de beoordeling van de vastgestelde feiten rekening gehouden met de reactie. Dat zal dus ook in dit geval zo gebeuren. Onze controleurs hebben overigens enkel hun werk uitgevoerd. Onze mensen staan er echt wel om bekend om steeds beleefd en professioneel te handelen. We begrijpen uiteraard dat het geen leuke ervaring was voor deze reiziger”, reageert Inge Debruyne van De Lijn formeel.