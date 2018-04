Projectontwikkelaar trekt verkavelingsvergunning Kalvenne in 04 april 2018

02u25 0 Tremelo De verkavelingsprocedure voor de Kalvenne in Tremelo is terug naar af. Projectontwikkelaar NV Kalvenne diende haar lopende verkavelingsaanvraag voor de omstreden ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de rand van het dorpscentrum omwille van enkele noodzakelijke technische aanpassingen in te trekken.

"Hiermee komt allerminst een einde aan het kwalitatieve project waarvoor heel wat draagkrant in Tremlo bestaat", zegt Filip Peeters van projectontwikkelaar NV Kalvenne. "We zullen na enkele technische aanpassingen wellicht begin mei al een nieuwe verkavelingsaanvraag indienen. Daarin zal onder meer proactief rekening worden gehouden met het handvol bezwaarschriften dat werd ingediend. Voor de heraanleg van één trage weg wordt een apart dossier bij de provincie ingediend." De Herentse projectontwikkelaar weerlegt ook eerdere beweringen van oppositiepartij N-VA als zouden er een 380-tal woongelegenheden in de 8 ha te verkavelen Kalvenne worden gebouwd. "Een exact aantal is nog niet bepaald, maar op basis van de verkregen stedenbouwkundige vergunning zullen dat er 150 tot 180 worden." Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bertrand Eraly (CD&V) zal er door de vertraging vóór de gemeenteraadsverkiezingen wel geen vergunning meer kunnen worden afgeleverd. N-VA liet al weten dat ze, als zij het vanaf 2019 voor het zeggen krijgt, het groengebied volledig wil vrijwaren. De projectontwikkelaar zelf rekent er echter nog op dat de vergunning nog tijdig door het bestaande gemeentebestuur zal worden afgeleverd. (SPK)