Poolhouse volledig afgebrand 29 januari 2018

02u42 0

In de Heistraat in Baal bij Tremelo brandde in de nacht van zaterdag op zondag een poolhouse af. De Leuvense brandweer kwam ter plaatse vanuit zijn voorpost uit Haacht, maar kon niet voorkomen dat de poolhouse volledig uitbrandde. Zij konden wel voorkomen dat het vuur zich verder verpreidde. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. (ADPW)