Poetsvrouw met lange vingers al voor derde keer veroordeeld KAR

11 maart 2019

13u18 0 Tremelo Een poetsvrouw uit Tremelo die het niet kan laten om te stelen, is veroordeeld tot zes maanden cel. Het is haar derde veroordeling ondertussen.

Wendy T. was op 24 januari 2017 via een uitzendkantoor aan het werk in Putte. Uit de woning verdwenen diezelfde dag twee paspoorten, een rijbewijs, een damesportefeuille en een bankkaart. Met de bankkaart werd een dag later geprobeerd om een domicilieopdracht te geven op een site voor babysitters. De mail die verbonden was aan het online profiel wees T. aan als gebruiker. Zij ontkende aan de politie niet dat haar mailadres daarvoor gebruikt werd, maar ze ontkende wel iets met de diefstal te maken te hebben. “Veel mensen kennen mijn wachtwoord”, was haar uitleg.

20.000 euro gestolen

De gestolen Kids-ID werd nog de dag van de diefstal in een gracht terug gevonden nabij de woning van T. Het slachtoffer confronteerde haar poetsvrouw via sms met de diefstal. “Ja sorry, dan moet je de politie maar bellen”, antwoordde die laatste. De rechter zag genoeg aanwijzingen om T. te veroordelen voor huisdiefstal en informaticabedrog. Omdat het niet de eerste keer was, kreeg ze zes maanden cel en een boete van 208 euro. Bij haar vorige veroordeling kreeg ze een werkstraf van 150 uren, omdat ze bij een klant 20.000 euro had gestolen.