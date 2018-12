Paul Dams zegent op oudejaarsdag laatste huwelijk van 2018 in Stefan Van de Weyer

31 december 2018

18u20 0 Tremelo Op oudejaarsdag trok afscheidnemend burgemeester Paul Dams (Open Vld) nog op pad om het laatste koppel van zijn termijn in de echt te verbinden. In het gemeentehuis bezegelde hij het huwelijk van de uitbaters van eetcafé Velo van het Sven Nys Cycling Centrum aan de Balenberg, Ann Roosen (43) en Wim Michiels (44).

“Ik heb de voorbije negen jaren om en bij de vijfhonderd trouwers voor mij zien plaats nemen. Het deed me enorm veel plezier dat ze mij vroegen om dit nog vandaag voor hen in te zegenen. Het was uiteraard ook heel leuk om doen, zoiets blijft bij op deze oudejaarsdag”, vertelde Dams.

De bekendste trouwer die Dams in de loop der jaren voor zich kreeg was niemand minder dan wereldkampioen veldrijden Niels Albert uit Ninde. De kortste trouw die hij inzegende duurde nog geen week. “Ik zegende hun huwelijk maandagochtend om negen uur in, maar merkte al snel dat het niet enorm boterde tussen beiden. Ik had de indruk dat het niet lang ging duren, maar dat ze diezelfde vrijdag al gingen scheiden was toch heel straf”, herinnerde hij zich levendig.