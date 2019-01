Pasar wandelt nieuwjaarskilo’s eraf KAR

02 januari 2019

Pasar Tremelo-Baal organiseert op zondag 6 januari een wandeling in het landelijke Tildonk. De nieuwjaarswandeling is de eerste activiteit van het werkjaar. De wandeling van 8 kilometer loopt onder andere langs het kanaal Leuven-Dijle en via verschillende buurtwegen. Afsluiten wordt gedaan in de tuin van Park Engelenburcht in Tildonk. Vertrek om 14 uur aan de parking Kouterstraat in Tildonk. Leden betalen 1 euro, niet-leden 1,5 euro. In de prijs zit verzekering, een drankje en hapje inbegrepen. Meer informatie bij Ludo Vos op het telefoonnummer 016/532665.