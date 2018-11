Pasar sluit werkjaar af met wandeling KAR

30 november 2018

Pasar Tremelo-Baal organiseert zaterdagavond 1 december een avondwandeling om het werkjaar af te sluiten.

“De afsluiter van ons werkjaar bevat de traditionele ingrediënten: een mooie wandeling door Rotselaar gevolgd door een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. In deze buurgemeente wordt veel aandacht besteed aan de herwaardering en verbetering van kerkwegels en trage wegen. Wij zullen er dan ook verschillende gebruiken voor onze wandeling”, luidt het. Ook over het werkjaar 2019 wordt meer uit de doeken gedaan op de wandeling. Er wordt afgesproken aan Wiplokaal KWM De Vrede langs de Provinciebaan 48 in Rotselaar. Leden betalen 5 euro deelnamekost, niet-leden moeten 7 euro neertellen.