Partypieten dagen kinderen uit om ‘Pietenpolonaise’ te dansen KAR

19 november 2018

18u04 0 Tremelo De Partypieten van Sinterklaas willen de heilige man verrassen. Daarvoor roepen ze de hulp in van alle kinderen om hun voorbeeld te volgen. “Dans met de hele school, de familie of jeugdbeweging. Maakt niet uit. Maak er een mooi filmpje van en stuur het door”, luidt de opdracht.

Helper van de Partypieten is Joris Brouwers, toevallig leerkracht in het vierde leerjaar in de Vrije Basisschool in Tremelo. “Groot was mijn verbazing toen er ongeveer een maand geleden aan de deur werd gebeld. Voor mijn neus stonden een aantal zwarte pieten met de vraag of ik voor hen een liedje wilde schrijven. Het waren de Partypieten en ze wilden de Sint met een liedje verrassen. Dit moesten ze mij natuurlijk geen twee keer vragen. Een weekje later ben ik samen met een vriend aan de slag gegaan en even later was de Pietenpolonaise geboren. Een hele zaterdag hebben de pieten de polonaise gedanst en alles werd netjes met een camera vastgelegd. Ondertussen is de videoclip op Facebook en Youtube te bewonderen”, verduidelijkt meester Joris. Het filmpje op Facebook werd ondertussen al 27.000 keer bekeken. “De Partypieten hebben aan deze videoclip ook een opdracht gekoppeld. Ze dagen alle kinderen van scholen, jeugdbewegingen, sportclubs enzovoort uit om een filmpje te maken terwijl ze de Pietenpolonaise dansen en het filmpje in te sturen.” De inzendingen worden gemonteerd tot een compilatiefilmpje als verrassing voor de Sint. Voor kinderen met de leukste inzending ligt er een pakketje klaar in speelgoedwinkel Kinderplaneet. Alle video’s mogen worden gemaild naar partypieten10@gmail.com.