Pak optredens tijdens 'Lokale Helden' 24 april 2018

Op vrijdag 27 april vindt onder impuls van Poppunt in 200 Vlaamse en Brusselse gemeenten de derde editie van Lokale Helden plaats. Het is de uitgelezen kans om lokaal talent te ontdekken. Jeugdhuis tOogpunt uit Boortmeerbeek haalt de beste bands uit Boortmeerbeek en omstreken naar de gemeentelijke sporthal langs de Sportveldweg. Aanvang om 19 uur. De toegang is gratis. Jeugdhuis Den Borduur uit de Baalsebaan 253 in Baal (Tremelo) zet met Dino Daan & The Gang X Polak (Vlaamse Hip Hop/Rap, Baal) en The Infantry (Rockgroep, Keerbergen) eveneens lokaal talent op het podium. Aanvang om 20 uur. De toegang is gratis. De Scouts & Gidsen Keerbergen organiseren die dag hun jaarlijkse party 'Fête Locale' - een van de grootste fuiven uit de omstreken met zeven locale dj's die in twee tenten aan het Vossekot zowel House als commerciële dansmuziek draaien. Aanvang om 21 uur, toegang 8 euro. In Kaffee Claude langs de Stationsstraat in Haacht draait de lokale Dj Gert V. de beste dansbare platen van the 80's tot het heden. Aanvang om 22 uur. De toegang is gratis. (SPK)