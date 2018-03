Paaseieren rapen 24 maart 2018

De gemeente Tremelo houdt op paaszondag 1 april naar jaarlijkse gewoonte een grote paaseierenzoektocht. Kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen vanaf 9.30 tot 10 uur in het wandelbos van het gemeentelijk domein Parkheide op zoek naar de door de paashaas uitgestrooide eitjes.





Voorinschrijven is noodzakelijk en kan aan 7 euro via het digitaal vrijetijdsloket: www.tremelo.be/vrijetijdsloket.





(SPK)