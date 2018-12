Oud op nieuw in de Tumkens Stefan Van de Weyer

13 december 2018

10u08 0 Tremelo Op 31 december kan je fuivend het nieuwe jaar inzetten op de Oud op Nieuw-party in sporthal De Tumkens in Betekom. Een organisatie van de gemeenten Rotselaar, Begijnendijk en Tremelo. Tickets zijn beschikbaar in voorverkoop.

De verkooppunten in Tremelo voor dit spetterend feestje zijn de Dienst Vrije Tijd gelegen op de Werchtersebaan 1, Bookshop De Loft op de Grote Bollostraat 2/1 en Buurtwinkel Luc in de Betekomsestraat in Baal.

De organisatie van deze eindejaarsfuif maant zijn bezoekers aan om aan veilig vervoer te denken en gebruik te maken van de gratis pendelbus tijdens die nacht.