Optredens voor Vlaanderen Feest! 04 juli 2018

02u27 0

Ook in Tremelo is er met 'Vlaanderen Feest!' een '11 juli-viering'. Naast het Sociaal Huis langs de Baalsebaan in deelgemeente Baal vinden er op zaterdag 7 juli vanaf 18.30 verschillende optredens plaats. Sammy Baker (19 uur), Matthias Lens (20 uur), Sally & orkest (21.30 uur en 0.30 uur), Sabine (22.15 uur) en Marc Dex (23 uur) vullen het podium.





De toegang is gratis. De organisatie en uitbating van de drankstand is in handen van diverse Tremelose verenigingen. (SPK)