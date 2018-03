Openluchtmodeshow Stefano 27 maart 2018

In het dorpscentrum van Tremelo vindt op paaszondag 1 april de jaarlijkse openluchtmodeshow van Stefano plaats. Voor deze derde editie zullen vanaf 15 uur een 20-tal modellen op de catwalk voor de kledingwinkel in de Schrieksebaan defileren. De openluchtmodeshow wordt vanaf 14 uur voorafgegaan door een live-optreden van Daniel Lopez Montejo, uit The Voice van Vlaanderen 2013. Voor alle aanwezigen wordt er gratis cava en fruitsap voorzien. (SPK)