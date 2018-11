Opbrengst Rode Neuzen Dag om ‘rustige’ speelplaats te bouwen KAR

18u54 0 Tremelo Rode Neuzen Dag, de actie voor jongeren met psychische problemen, is ook neergestreken in de Vrije Basisschool in Tremelo. De opbrengst zal gaan naar de bouw van een ‘rustige’ speelplaats.

Kinderen konden zich vrijdag uitleven op de speelplaats waar voor de gelegenheid een schoonheidssalon geïnstalleerd werd en knutselwerkjes verkocht werden. In de turnzaal werd gefuifd met enkele leerlingen achter de discobar. De opbrengst van het initiatief zal dienen om een ‘rustige’ speelplaats te bouwen in de school. “De afgelopen maanden zijn er veel kinderen bij mij geweest die aangaven dat de speelplaats te druk was. Ze zitten in de klas met stress en de speeltijd is een moment om tot rust te komen maar dat vinden sommigen daar niet”, legt vlinderjuf Sara uit. “Dus willen wij een plek waar ze wat kunnen lezen en chillen. Het oude gebouw is gerenoveerd tot secretariaat en en directielokaal. Dat heeft een grasplein en het idee is om daar een rustige speelplaats te installeren buiten. Er zijn ontwerpdagen geweest waar de kinderen zelf konden vertellen hoe ze het zagen en we gaan daar zo goed mogelijk proberen rekening mee te houden”, vertelt de vlinderjuf. De ‘rustige’ speelplaats staat momenteel gepland voor de lente. “Ons ideaalbeeld zullen we tegen dan nog niet kunnen verwezenlijken maar het is belangrijk voor de kinderen van het zesde leerjaar dat zij er dit schooljaar ook nog geniet van kunnen hebben”, besluit juf Sara die benadrukt dat alle leerkrachten en leerlingen meer dan hun steentje hebben bijgedragen op Rode Neuzen Dag.