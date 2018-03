Ook kinderen dansen op 'Bal van de burgemeester' 19 maart 2018

Ook op het 9de bal van Tremeloos burgemeester Paul Dams, dat traditioneel vier dagen duurt, was er weer aandacht voor de allerjongsten.

De feestmarathon in de authentieke spiegeltent aan Parking Vinneweg begon op vrijdag met een dansnamiddag voor de bewoners van de drie Tremelose zorginstellingen. En zaterdagavond feestten en dansten er nog zo'n duizend volwassenen op het traditionele 'Bal van de Burgemeester'. Gisternamiddag werden de kleinsten en hun ouders er dan door de burgemeester getrakteerd op een heuse kinderdisconamiddag, geanimeerd door 'Kids on the Dancefloor'. "Als de kiezer het toelaat en er volgend jaar dus een tiende editie kan komen, dan zullen we nog iets veel specialer doen", belooft de burgemeester. Vannamiddag mogen de senioren het vierdaagse evenement in de spiegeltent afsluiten met vanaf 14 uur danspasjes op de muziek van het orkest The Twins en Mike Grondy, Andrea Schön en Sally. Er zijn dan ook gratis pannenkoeken voor alle aanwezigen. (SPK)