Ontbijtbuffet in Huize De Veuster 18 mei 2018

Huize De Veuster uit Tremelo houdt, samen met serviceclub Kiwanis uit Tielt-Winge, een groot ontbijtbuffet op zondag 3 juni. Voor de prijs van 15 euro geniet men van een zeer uitgebreid ontbijtbuffet.





Kinderen tot 12 jaar en mensen met een beperking betalen 10 euro (-4 jaar gratis). Het ontbijtbuffet vindt plaats in de lokalen van Huize De Veuster, Pater Damiaanstraat 33B in Tremelo. Vooraf reserveren voor de shift van 8.30 tot 10.15 uur, of die van 10.45 tot 13 uur kan tot 26 mei via eva.tossyn@huizedeveuster.be en 016/53 65 95. De opbrengst van het ontbijt gaat naar de werking van het opvanginitiatief voor volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking. (SPK)