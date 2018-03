OCMW deelt 1.369 Sint-Gregoriusbroodjes uit 16 maart 2018

02u26 0

Ook dit jaar viert Tremelo de feestdag van Sint-Gregorius. Zoals een aloude traditie dat wil, worden er dan rozijnenbroodjes - 'Sint-Gregorekens' - uitgedeeld aan de schoolkinderen. In totaal zullen er deze week door het OCMW maar liefst 1.369 broden onder de scholieren van de vier basisscholen worden bedeeld. "Het gebeuren is wellicht een voortvloeisel uit de broodbedeling aan kansarmen die zijn oorsprong in Tremelo minstens in 1632 kent", vertelt OCMW-voorzitter Jan Van Herck (CD&V). "Momenteel wordt deze traditie georganiseerd en gefinancierd door het OCMW. In de raadsbesluiten ter zake wordt verwezen naar een legaat en de daardoor ontstane gewoonte om sinds 1925 broodjes met rozijnen met een gewicht van 400 gram uit te delen aan de schoolkinderen van de gemeente. Dat de bedeling ervan tijdens of na de eucharistie plaatsvindt, is eveneens traditie." Gisteren ontvingen ruim 200 kinderen van de Vrije Basisschool Tremelo na een uitgebreide misviering hun rozijnenbroodje. Ook in buurparochie Werchter vindt sinds mensenheugenis nog jaarlijks een bedeling van Sint-Gregoriusbroodjes door het Sociaal Huis plaats. (SPK)