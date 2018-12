Nieuwjaarsdrink op 12 januari Stefan Van de Weyer

18 december 2018

16u39 2 Tremelo Het gemeentebestuur van Tremelo wenst zijn inwoners fijne feestdagen en nodigt iedereen uit op de ‘Nieuwjaarsdrink op ‘t plein’. Op zaterdag 12 januari tussen 17 en 20 uur mag er geklonken worden op het nieuwe jaar.

Op het Damiaanplein is elke inwoner welkom voor een gratis hapje en lekker drankje. Er bestaat ook de mogelijkheid om ter plaatse van zoete smoutebollen of hartige frietjes te smullen. Je kan er ook op de foto met familie en vrienden in de sfeervolle winterhut of je kan je verwarmen op de beats van de Tremelose coverband ‘Copycat’. De drankenverkoop is ten voordele van Siddartha vzw.

In het kader van het project ‘Toegankelijke gemeente’ besteedt de gemeente tijdens de Nieuwjaarsdrink bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid voor personen met een beperking.