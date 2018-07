Nieuwe schoolroutekaart 12 juli 2018

De school is momenteel nog heel veraf. Toch heeft de gemeente Tremelo al een nieuwe schoolroutekaart klaar. Die geeft een overzicht van de veilige fietsroutes naar de lagere scholen in onze eigen gemeente en de secundaire scholen in de buurgemeenten. "Ouders en kinderen kunnen met de kaart alvast beginnen uitzoeken hoe ze hun school op de meest veilige manier kunnen bereiken: via zoveel mogelijk aanbevolen, waaronder ook onverharde en semi-verharde, routes. Vervolgens kunnen ze de route uitproberen en oefenen", zegt schepen van Mobiliteit Diane Willems (CD&V). "In het kader van het mobiliteitsplan en het actieplan 'SAVE-charter Steden & Gemeenten' wordt in onze gemeente actief gewerkt aan verkeersveiligheid. De veiligheid in de schoolomgeving is daarbij cruciaal. Hoe minder auto's aan de schoolpoort, hoe beter voor de veiligheid aan de start en het einde van de schooldag. Met deze kaart willen we schoolkinderen dan ook aanmoedigen om met de fiets of te voet naar school te gaan." Naast de papieren kaart, die gratis verkrijgbaar is in het gemeentehuis, bestaat er ook een digitale versie die te downloaden is via www.tremelo.be. (SPK)