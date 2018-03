Nieuwe riolering voor 1.050 inwoners 23 maart 2018

Aquafin plant rioleringswerken in de Meiboomlaan, de Bonten Osstraat en het Bollobos in Baal (Tremelo). Met dit project wil Aquafin het afvalwater van ongeveer 1.050 inwoners, dat vandaag nog ongezuiverd in de Vrouwvliet belandt, aansluiten op het rioleringsnet. De bestaande riolering zal voortaan dienst doen voor de afvoer van het regenwater en er komt een nieuwe leiding voor het afvalwater. In de Meiboomlaan (ter hoogte van het kruispunt met de Rozenlaan) en de Nobelstraat (ter hoogte van Vrouwvliet) worden ook pompstations gebouwd. De werken zullen vermoedelijk midden 2019 starten. (SPK)