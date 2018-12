Nieuwe politiewagen met ANPR-camera voor PZ BRT Stefan Van de Weyer en Andreas De Prycker

14 december 2018

15u20 0 Tremelo De politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) heeft onlangs een politiewagen met ANPR-camera besteld. Het is een investering ter waarde van 80.000 euro, zeker geen overbodige luxe in een politiezone die regelmatig geconfronteerd wordt met inbraakplagen.

Deze investering kwam van de grond omdat de gemeentes van de politiezone recentelijk geconfronteerd werden met een stijgend aantal inbraken. “In Rotselaar en in de richting van het Aarschotse hangen er ook al ANPR-camera’s. Wij bleven op dat vlak wat achter en op die manier zaten we in Tremelo wat ingesloten. Daarom hebben we deze wagen met mobiele camera ingebracht om daar iets aan te doen”, wist Tremelose burgervader Paul Dams (Open Vld). “We kunnen het in de toekomst inzetten op de verbindingswegen naar Begijnendijk en Heist-op-den-Berg. Deze wagen is zeer welkom om de stijgende criminaliteit te monitoren”, besloot Dams.