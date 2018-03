Nieuwe afdeling Vl@s 02 maart 2018

De Vlaamse Actieve Senioren (Vl@s) hebben voortaan ook een afdeling voor Tremelo-Baal. De vzw Vlaamse actieve senioren is de thuishaven voor meer dan 11.000 dynamische ouderen en jonggepensioneerden in meer dan 110 plaatselijke afdelingen. De Vlaamse actieve senioren zijn Vlaamsbewust, pluralistisch en niet-partijpolitiek gebonden. In de vereniging is ruimte voor cultuur (toneel, theater, film, concert, stadsbezoeken, ...), sport ( aquagym, stoelengymnastiek, wandelen, yoga, ...), gezelligheid (feesten, uitstapjes, ...) en vorming (gezondheid, computer, mobiliteit, ...). De eerste activiteit is een geleid bezoek aan het Damiaanmuseum, gevolgd door een variété-namiddag op donderdag 15 maart. Afspraak om 13.30 uur aan het museum aan de Pater Damiaanstraat in Tremelo. Deelnameprijs: 10 euro. Meer informatie over Vl@s: www.vlaamseactievesenioren.be en via luc.vaneesbeek@telenet.be. (SPK)